США могут свернуть усилия для мира в Украине, Рубио предупредил генсека НАТО

Вашингтон может отказаться от посредничества в установлении мира в Украине. Рубио предупредил НАТО, что без четкого прогресса США завершат свое участие.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс. В Соединенных Штатах не исключают, что могут свернуть посредническое участие в попытках установить мир в Украине.

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Рубио предупредил НАТО

Как рассказала Брюс, Рубио проинформировал Рютте о последнем мирном предложении, которое в четверг представили украинской делегации в Париже, а также российским официальным лицам по телефону.

По ее словам, госсекретарь "выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине".

Тэмми Брюс подчеркнула, что США остаются преданными прекращению войны.

Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна предана делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира,

– подчеркнула она.

Ранее США призвали обе стороны конфликта поддержать инициативу по прекращению огня, однако Россия продолжает атаковать гражданское население.