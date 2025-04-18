США могут свернуть усилия для мира в Украине, Рубио предупредил генсека НАТО
- США могут прекратить свою посредническую роль в мирном процессе в Украине, если не будет четкого прогресса.
- Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что США остаются преданными прекращению войны, но могут отойти от усилий, если не появится четкий путь к миру.
Вашингтон может отказаться от посредничества в установлении мира в Украине. Рубио предупредил НАТО, что без четкого прогресса США завершат свое участие.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс. В Соединенных Штатах не исключают, что могут свернуть посредническое участие в попытках установить мир в Украине.
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Рубио предупредил НАТО
Как рассказала Брюс, Рубио проинформировал Рютте о последнем мирном предложении, которое в четверг представили украинской делегации в Париже, а также российским официальным лицам по телефону.
По ее словам, госсекретарь "выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине".
Тэмми Брюс подчеркнула, что США остаются преданными прекращению войны.
Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна предана делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира,
– подчеркнула она.
Ранее США призвали обе стороны конфликта поддержать инициативу по прекращению огня, однако Россия продолжает атаковать гражданское население.