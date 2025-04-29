Рубио призвал Лаврова прекратить "бессмысленную" войну в Украине
- Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал завершить боевые действия в Украине.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Во время дискуссии Рубио призвал завершить боевые действия в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Рубио призвал Лаврова завершить "бессмысленную войну" в Украине
Как указала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио 27 апреля провел разговор с министром иностранных дел России о "дальнейших шагах в мирных переговорах между Россией и Украиной".
Госсекретарь США провел разговор с Лавровым после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля.
В частности, Рубио подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня.
Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этой бессмысленной войны,
– заявил Рубио в разговоре с Лавровым.
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Напомним, что в пятницу, 25 апреля, состоялась встреча Путина и американского спецпредставителя Уиткоффа. В Кремле прокомментировали, как она прошла. В частности, о каком-то прогрессе в переговорах заявил глава российского фонда прямых инвестиций Дмитриев.
"В переговорах Путина с Виткоффом есть движение на пути к прогрессу", – цитируют его пропагандистские СМИ.