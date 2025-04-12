В Госдепе шокированы: Рубио призвал писать доносы об "антихристианских взглядах" коллег

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал сотрудников Госдепартамента сообщать о случаях проявлений "предвзятого отношения к христианам" со стороны коллег. Это вызвало шок и недоумение у чиновников.

Рубио просит указывать имена и другие детали тех, кто имел такие проявления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Рубио просит писать доносы

В документе, который был разослан дипломатическим представительствам США по всему миру, говорится о создании специальной рабочей группы, которая планирует собраться уже 22 апреля, чтобы обсудить свои первоначальные выводы.

В нем отмечается важность максимально детального описания каждого случая – с указанием имен, дат, мест, где имели место "нарушения".

Документ был разослан в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. Инструкции также были обнародованы в сообщении для всего департамента.

Чиновники Госдепартамента были шокированы и встревожены таким наставлением. Они считают, что это может создать культуру страха и доносов.

Они также думают, что инициатива основывается на ложном предположении, что департамент имеет антихристианские предубеждения.

Эта инициатива стала прямым следствием указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом в феврале. Указ обязывает все федеральные ведомства искоренить "антихристианские предубеждения" в правительстве.

Напомним, Марко Рубио появился в эфире Fox News с крестом на лбу, что является символом Пепельной среды в католических конфессиях.