В Госдепе шокированы: Рубио призвал писать доносы об "антихристианских взглядах" коллег
- Госсекретарь США Марко Рубио призвал сообщать о проявлениях предвзятости к христианам в Госдепартаменте, что вызвало шок среди чиновников.
- Рубио разослал документ с инструкциями в посольства, основанный на указе президента Трампа об искоренении антихристианских предубеждений.
- Чиновники опасаются, что это может создать культуру страха и доносов, считая инициативу необоснованной.
- Предполагается создание рабочей группы для обсуждения начальных выводов, которые должна сделать уже 22 апреля.
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал сотрудников Госдепартамента сообщать о случаях проявлений "предвзятого отношения к христианам" со стороны коллег. Это вызвало шок и недоумение у чиновников.
Рубио просит указывать имена и другие детали тех, кто имел такие проявления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Рубио просит писать доносы
В документе, который был разослан дипломатическим представительствам США по всему миру, говорится о создании специальной рабочей группы, которая планирует собраться уже 22 апреля, чтобы обсудить свои первоначальные выводы.
В нем отмечается важность максимально детального описания каждого случая – с указанием имен, дат, мест, где имели место "нарушения".
Документ был разослан в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. Инструкции также были обнародованы в сообщении для всего департамента.
Чиновники Госдепартамента были шокированы и встревожены таким наставлением. Они считают, что это может создать культуру страха и доносов.
Они также думают, что инициатива основывается на ложном предположении, что департамент имеет антихристианские предубеждения.
Эта инициатива стала прямым следствием указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом в феврале. Указ обязывает все федеральные ведомства искоренить "антихристианские предубеждения" в правительстве.
Напомним, Марко Рубио появился в эфире Fox News с крестом на лбу, что является символом Пепельной среды в католических конфессиях.