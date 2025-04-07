Рубио отметил, что США вовлечены в НАТО "больше, чем когда-либо". Госсекретарь подчеркнул, что для усиления Альянса нужно отдельное укрепление каждого из его членов, передает 24 Канал.

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Что заставит европейцев тратить больше на оборону

Чиновник отметил, что США и в дальнейшем планируют активно участвовать в усилении Альянса. Но и европейские партнеры должны увеличить собственные возможности.

По мнению Рубио, две вещи заставят Европу тратить на оборону больше. Первое – это война в Украине, которая "разбудила" многих относительно "настоящих угроз и настоящей войны". Второе – это давление президента Трампа.

Госсекретарь США выразил надежду, что во время встречи в Гааге лидеры стран Европы предоставят твердые обязательства по увеличению расходов на оборону.

Справка: Саммит НАТО состоится в Гааге 24 – 26 июня 2025 года.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на идею итальянского премьера Джорджии Мелони, которая предлагала распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину без членства в Альянсе.