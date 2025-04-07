Рубіо зауважив, що США залучені в НАТО "більше, ніж будь-коли". Держсекретар наголосив, що для посилення Альянсу потрібне окреме зміцнення кожного з його членів, передає 24 Канал.

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Що змусить європейців витрачати більше на оборону

Посадовець наголосив, що США й надалі планують брати активну участь у посиленні Альянсу. Але й європейські партнери мають збільшити власні спроможності.

На думку Рубіо, дві речі змусять Європу витрачати на оборону більше. Перше – це війна в Україні, яка "розбудила" багатьох щодо "справжніх загроз і справжньої війни". Друге – це тиск президента Трампа.

Держсекретар США висловив сподівання, що під час зустрічі у Гаазі лідери країн Європи нададуть тверді зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону.

Довідка: Саміт НАТО відбудеться в Гаазі 24 – 26 червня 2025 року.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте відреагував на ідею італійської прем'єрки Джорджії Мелоні, яка запропонувала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну без членства в Альянсі.