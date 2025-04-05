Ідею можна буде обговорити після укладання перемир'я між Україною та Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю NV.

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Як відреагував Рютте на пропозицію Мелоні

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні висунула пропозицію поширити дію статті 5 НАТО на Україну. Вона пропонує зробити це без надання нашій країні повноправного членства в Альянсі, що, на її думку, стане "гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки".

Генсек НАТО, коментуючи відповідну пропозицію, зазначив, що цю ідею, як і інші, можна розглянути після укладання перемир'я між російською та українською сторонами, а наразі обговорювати подібні питання немає сенсу.

Ну, знову ж таки… Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед,

– заявив він.

До слова, Мелоні скептично ставиться до ідеї розміщення "сил гарантування" в Україні, вважаючи це потенційною провокацією для Росії. Про їхнє розгортання у стратегічно важливих районах України раніше говорив президент Франції Еммануель Макрон.