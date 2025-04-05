Идею можно будет обсудить после заключения перемирия между Украиной и Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью NV.

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Как отреагировал Рютте на предложение Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула предложение распространить действие статьи 5 НАТО на Украину. Она предлагает сделать это без предоставления нашей стране полноправного членства в Альянсе, что, по ее мнению, станет "гарантией стабильной, долговременной, эффективной безопасности".

Генсек НАТО, комментируя соответствующее предложение, отметил, что эту идею, как и другие, можно рассмотреть после заключения перемирия между российской и украинской сторонами, а пока обсуждать подобные вопросы нет смысла.

Ну, опять же... Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каким является лучший путь вперед,

– заявил он.

К слову, Мелони скептически относится к идее размещения "сил гарантирования" в Украине, считая это потенциальной провокацией для России. Об их развертывании в стратегически важных районах Украины ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон.