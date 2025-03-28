Однако Мелони считает, что такие действия российский диктатор Владимир Путин может воспринять как провокацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью Financial Times.

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Что заявила Мелони о "силах гарантирования"

По мнению итальянского премьер-министра, с идеей размещения "сил гарантирования" в Украине стоит быть осторожными, ведь это может рассматриваться как угроза.

В то же время она заявила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. По словам Мелони, такое решение было бы "проще и эффективнее" других предложений, поскольку угроза со стороны России может быть долгосрочной.

Но в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми защитить себя от любой угрозы, которая может возникнуть,

– объясняет Мелони.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине будут размещены "силы гарантирования" нескольких стран в стратегических районах государства. Добавим, что Франция предлагает, чтобы они охватывали морское, воздушное и наземное пространство. Однако пока эта идея на этапе планирования.