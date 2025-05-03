Рубио может быть советником Трампа по нацбезопасности по меньшей мере шесть месяцев, – СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио, вероятно, будет занимать должность советника Дональда Трампа по национальной безопасности как минимум в течение шести месяцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Рубио будет совмещать две должности

По словам трех высокопоставленных чиновников Белого дома, ряд ведущих советников Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы эта договоренность стала постоянной.

Собеседники издания также рассказали, что назначение Марко Рубио исполняющим обязанности советника по нацбезопасности "не было задумано как временная мера".

Интересно, что сам Рубио не стремился получить эти должности – его об этом попросили лично Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Они хотели, чтобы Рубио взял "полный контроль" над внешнеполитическим направлением администрации.

Он просто квинтэссенция командного игрока, который готов взять на себя любую необходимую задачу ради президента,

– сказал чиновник.

К тому же, по словам чиновников, Марко Рубио "понимает процессы и внешнюю политику".

Здесь нужен не тот, кто будет строить империю, манипулировать людьми или продвигать собственные интересы, а тот, кто честно сотрудничает с президентом и командой. Рубио полностью сфокусирован на выполнении задач президента,

– объяснил другой источник издания.

Напомним, 1 мая стало официально известно, что президент США Дональд Трамп отстранил Майкла Волца от должности советника по национальной безопасности. Это произошло после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.