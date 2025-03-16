Завершение войны в Украине состоит из планов А и Б, – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине состоит из двух планов. Он отметил, что пока не будет решен вопрос первого плана, переход ко второй фазе невозможен.

А также добавил, что довольно трудно вести переговоры, когда стороны войны стреляют друг в друга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что заявил Рубио о завершении войны в Украине

По словам Рубио, "планом А" является прекращение огня, тогда как "план Б" – это вторая фаза завершения войны, которая предусматривает переговоры.

План А – прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, ко второй фазе – собрать всех за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ положить конец этой войне на прочной основе, с уважением к интересам всех сторон,

– говорит Рубио.

Он добавляет, что вторая часть будет непростой, но к ней нельзя будет приступить, пока не удастся пройти первую. А также объясняет, что именно поэтому президент США Дональд Трамп добивается перемирия и прекращения огня.

Рубио считает, что только после этого можно перейти к переговорам "о чем-то устойчивом и постоянном" и добавляет, что это потребует большой работы и уступок с обеих сторон.

Кроме этого, он также прокомментировал встречу спецпосланника Трампа по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным и сказал, что она была "многообещающей". А также добавил, что между политиками состоялся конструктивный обмен мнениями.

Он заявил, что у него не сложилось негативного мнения об этой встрече, но признал, что есть определенные трудности, ведь война в Украине имеет множество аспектов.

Однако, Рубио отметил, что мирные переговоры не будут публичными и выразил надежду, что сделает заявления по ним "в какой-то момент в ближайшем будущем".