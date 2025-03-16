А також додав, що досить важко вести переговори, коли "сторони війни стріляють одна в одну". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Що заявив Рубіо про завершення війни в Україні

За словами Рубіо, "планом А" є припинення вогню, тоді як "план Б" – це друга фаза завершення війни, яка передбачає переговори.

План А – припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, до другої фази – зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за участю посередників, щоб знайти спосіб покласти край цій війні на міцній основі, з повагою до інтересів усіх сторін,

– каже Рубіо.

Він додає, що друга частина буде непростою, але до неї не можна буде приступити, поки не вдасться пройти першу. А також пояснює, що саме тому президент США Дональд Трамп домагається перемир'я та припинення вогню.

Рубіо вважає, що лише після цього можна перейти до переговорів "про щось стійке та постійне" та додає, що це потребуватиме великої роботи та поступок з обох сторін.

Окрім цього, він також прокоментував зустріч спецпосланника Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Путіним та сказав, що вона була "багатообіцяльною". А також додав, що між політиками відбувся конструктивний обмін думок.

Він заявив, що в нього не склалося негативної думки про цю зустріч, але визнав, що є певні труднощі, адже війна в Україні має безліч аспектів.

Однак, Рубіо наголосив на тому, що мирні переговори не будуть публічними та висловив сподівання, що зробить заяви щодо них "в якийсь момент у найближчому майбутньому".