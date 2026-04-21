После уверенной победы приближенного к Кремлю Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии Россия может попытаться усилить мир влияние в пределах ЕС. Это может негативно повлиять на Украину.

Об этом пишет The Washington Post.

Как будет действовать Болгария дальше?

Издание сообщает, что бывший болгарский президент Румен Радев и его партия "Прогрессивная Болгария" получили большинство голосов на парламентских выборах, что позволяет ему сформировать правительство единолично.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "поражена" этим результатом. Известно, что новоизбранный болгарский премьер выступает против помощи Украине и ставит под сомнение целесообразность вступления Болгарии в еврозону.

После победы Руман Радев заявил, что "сильная Болгария и сильная Европа требуют критического мышления и прагматизма", и призвал к новой архитектуре безопасности в Европе, что перекликается с заявлениями России.

Впрочем, указывают, что экономика Болгарии сильно зависит от финансирования ЕС, поэтому, по мнению аналитиков, маловероятно, что Радев будет действовать так же решительно, как Виктор Орбан, который недавно проиграл на выборах в Венгрии.

Согласно обнародованной информации, это может сдержать Радева от откровенного шантажа Евросоюза. Несмотря на это, он имеет серьезные рычаги влияния, ведь Болгария является ключевым транзитером российского газа в Венгрию.

Обычная болгарская позиция заключается в том, что существует четкая разница с Орбаном: мы не блокируем голосования в Брюсселе, а они не задают вопросов о том, что происходит в Болгарии,

– говорит старший научный сотрудник Carnegie Europe Димитар Бечев.

По мнению аналитиков, если Радев займет более радикальную пророссийскую позицию после прихода к власти и будет препятствовать ЕС, он может столкнуться с протестами со стороны собственного электората, несмотря на имеющийся успех.

Бывший премьер-министр страны Кирилл Петков заверил, что его партия будет решительно выступать против любого подхода Радева, который будет противоречить политике Евросоюза, и корректировать любые антиевропейские настроения.

Что этому предшествовало?