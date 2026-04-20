Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что результаты выборов в Болгарии не свидетельствуют о том, что страна начнет разворачиваться в сторону России. Ничего катастрофического не произошло.
Чего ожидать дальше от Болгарии?
По словам Буряченко, не стоит также забывать, что Радев был президентом Болгарии с 2017 по 2026 год. При его каденции страна стала серьезным донором советского вооружения для Украины. Особенно в начале полномасштабной войны.
Болгария при Радеве спокойно отстаивала позиции Болгарии. И там не было таких отношений с Россией как у того же Орбана. Когда у нас был снарядный голод, то Болгария непублично перекрывала потребность в артиллерийских снарядах. Конечно, они заработали на этом. Это важно для их экономики. В общем не стоит навешивать ярлыки и называть их приспешниками Кремля,
– отметил Буряченко.
Обратите внимание! С 2022 года Радев критиковал продажу Украине советских запасов вооружения из Болгарии. Но при этом оружие таки поступало.
Выборы в Болгарии: последние новости
- Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Радевым набрала 44,59% голосов и победила в парламентских выборах. Партия претендует на 130 – 131 мандат. Во всем парламенте – 240 мест.
- Болгарский политолог Иван Крастев считает, что его страна вряд ли станет "второй Венгрией". Вряд ли новый премьер решит блокировать решения ЕС. Тамошние политики склонны к осторожности из-за потребности страны в финансировании от Евросоюза.