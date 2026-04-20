Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что результаты выборов в Болгарии не свидетельствуют о том, что страна начнет разворачиваться в сторону России. Ничего катастрофического не произошло.

Смотрите также Болгария выбрала своего Орбана: кто такой Румен Радев и стоит ли Украине волноваться

Чего ожидать дальше от Болгарии?

По словам Буряченко, не стоит также забывать, что Радев был президентом Болгарии с 2017 по 2026 год. При его каденции страна стала серьезным донором советского вооружения для Украины. Особенно в начале полномасштабной войны.

Болгария при Радеве спокойно отстаивала позиции Болгарии. И там не было таких отношений с Россией как у того же Орбана. Когда у нас был снарядный голод, то Болгария непублично перекрывала потребность в артиллерийских снарядах. Конечно, они заработали на этом. Это важно для их экономики. В общем не стоит навешивать ярлыки и называть их приспешниками Кремля,

– отметил Буряченко.

Обратите внимание! С 2022 года Радев критиковал продажу Украине советских запасов вооружения из Болгарии. Но при этом оружие таки поступало.

