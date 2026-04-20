Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що результати виборів в Болгарії не свідчать про те, що країна почне розвертатися в бік Росії. Нічого катастрофічного не відбулося.

Чого очікувати далі від Болгарії?

За словами Буряченка, не варто також забувати, що Радев був президентом Болгарії з 2017 по 2026 рік. За його каденції країна стала серйозним донором радянського озброєння для України. Особливо на початку повномасштабної війни.

Болгарія при Радеві спокійно відстоювала позиції Болгарії. І там не було таких відносин з Росією як в того ж Орбана. Коли в нас був снарядний голод, то Болгарія непублічно перекривала потребу в артилерійських снарядах. Звісно, вони заробили на цьому. Це важливо для їхньої економіки. Загалом не варто навішувати ярлики та називати їх посіпаками Кремля,

– зазначив Буряченко.

Зверніть увагу! З 2022 року Радев критикував продаж Україні радянських запасів озброєння з Болгарії. Але при цьому зброя таки надходила.

