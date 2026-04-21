Про це пише The Washington Post.

Як діятиме Болгарія далі?

Видання повідомляє, що колишній болгарський президент Румен Радев та його партія "Прогресивна Болгарія" здобули більшість голосів на парламентських виборах, що дозволяє йому сформувати уряд одноосібно.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "вражена" цим результатом. Відомо, що новобраний болгарський прем'єр виступає проти допомоги Україні та ставить під сумнів доцільність вступу Болгарії в єврозону.

Після перемоги Руман Радев заявив, що "сильна Болгарія та сильна Європа потребують критичного мислення та прагматизму", і закликав до нової архітектури безпеки в Європі, що перегукується із заявами Росії.

Утім, вказують, що економіка Болгарії сильно залежить від фінансування ЄС, тому, на думку аналітиків, малоймовірно, що Радев діятиме так само рішуче, як Віктор Орбан, який нещодавно програв на виборах в Угорщині.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це може стримати Радева від відвертого шантажу Євросоюзу. Попри це, він має серйозні важелі впливу, адже Болгарія є ключовим транзитером російського газу до Угорщини.

Звичайна болгарська позиція полягає в тому, що існує чітка різниця з Орбаном: ми не блокуємо голосування в Брюсселі, а вони не ставлять питань про те, що відбувається в Болгарії,

– каже старший науковий співробітник Carnegie Europe Дімітар Бечев.

На думку аналітиків, якщо Радев займе більш радикальну проросійську позицію після приходу до влади та перешкоджатиме ЄС, він може зіткнутися з протестами з боку власного електорату, попри наявний успіх.

Колишній прем'єр-міністр країни Кирило Петков запевнив, що його партія рішуче виступатиме проти будь-якого підходу Радєва, який суперечитиме політиці Євросоюзу, і коригуватиме будь-які антиєвропейські настрої.

Що цьому передувало?