Румыния увеличит количество кораблей в Черном море для укрепления НАТО

Румыния планирует усилить свое военно-морское присутствие в Черном море и укрепить восточный фланг НАТО. Верховный совет обороны страны поддержал план увеличения количества малых военных кораблей в составе своего флота.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как Румыния планирует усилить свой флот

По информации издания, в 2023 году Румыния отменила соглашение с французской компанией Naval Group, которая должна была построить для страны четыре военно-морских корвета класса Gowind и провести модернизацию двух фрегатов за 1,2 миллиарда евро.

Сначала реализация сделки задержалась из-за юридических проблем, а затем стороны не смогли прийти к согласию относительно роста расходов.

Члены Совета проанализировали и одобрили оснащение ВМС Румынии новым военным кораблем, легким корветом, способным выполнять в кратчайшие сроки множество миссий,

– говорится в заявлении Совета обороны, в котором он поручил министерству обороны Румынии начать процесс закупки.

Заметим, что сейчас ВМС Румынии остаются наименее модернизированными среди всех видов вооруженных сил страны. Страна планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в 2025 году, по сравнению с нынешними 2,2%.

Напомним, что не так давно США передали Нидерландам крылатые ракеты Tomahawk, которые были успешно испытаны фрегатом HNLMS De Ruyter. Интересно, что их передача происходила в режиме секретности.