Сообщает 24 Канал со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

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Что известно о новой военно-морской базе России

В издании отметили, что небольшой порт в Абхазии превращается в новую базу российского флота.

На спутниковых снимках за июль 2024 года, которые оказались в распоряжении NZZ, видны строительные работы, указывающие на расширение старого порта в Очамчири. В августе уже были видны крупные строительные работы и значительные изменения, включая расширение зданий и инфраструктуры,

– пишет газета.

На спутниковых снимках за январь 2025 года можно увидеть новое здание длиной примерно 100 метров в северо-западной части порта, а также активные земляные работы.

Как изменился порт в Очамчире с 2023 года / Фото NZZ

Из-за небольшой глубины и ограниченных размеров гавани пока неизвестно, какие именно военные корабли там могут разместить. В то же время в издании отмечают, что порт в Очамчири будет меньше по сравнению с другими российскими объектами.

Заметим, что Очамчира расположена в Абхазии, которую Россия оккупировала в 2008 году. 26 января 2009 года главный штаб ВМФ России объявил о создании там пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота.

Где расположена Очамчира: смотрите на карте