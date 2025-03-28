Повідомляє 24 Канал з посиланням на швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung.

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Що відомо про нову військово-морську базу Росії

У виданні зауважили, що невеликий порт в Абхазії перетворюється на нову базу російського флоту.

На супутникових знімках за липень 2024 року, які опинилися в розпорядженні NZZ, видно будівельні роботи, що вказують на розширення старого порту в Очамчирі. У серпні вже було видно великі будівельні роботи і значні зміни, включно з розширенням будівель та інфраструктури,

– пише газета.

На супутникових знімках за січень 2025 року можна побачити нову будівлю завдовжки приблизно 100 метрів у північно-західній частині порту, а також активні земляні роботи.

Як змінився порт в Очамчирі з 2023 року / Фото NZZ

Через невелику глибину та обмежені розміри гавані наразі невідомо, які саме військові кораблі там можуть розмістити. Водночас у виданні зазначають, що порт в Очамчирі буде меншим у порівнянні з іншими російськими об’єктами.

Зауважимо, що Очамчира розташована в Абхазії, яку Росія окупувала у 2008 році. 26 січня 2009 року головний штаб ВМФ Росії оголосив про створення там пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту.

Де розташована Очамчира: дивіться на карті