Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. "Атеш" продовжує спостерігати за ворогом і передавати зібрану інформацію Силам оборони України.
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До чого тут українські БпЛА
Замість будівництва нових кораблів заводи в окупованому Криму тепер латають залишки бойової техніки росіян, аби хоч якось продовжити її експлуатацію.
За інформацією партизан, російські військові втратили великі замовлення після успішних ударів українських безпілотників. Фінансування промисловості урізають, а решту коштів розкрадають ще до початку робіт.
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Уся зібрана інформація передається Силам оборони України, і кожен удар по окупантах наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка демілітаризувала росіян на окупованому півострові, уразивши військову техніку, зокрема РЛС, вертоліт і пускові установки до ЗРК.