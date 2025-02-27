Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в соцсети X (ранее твиттер).

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Что с российским флотом в Черном море после 3 лет войны

Как указывают в сводке, до вторжения России в Украину в 2022 году российское руководство почти наверняка воспринимало Военно-морской флот Российской Федерации и Черноморский флот как неотъемлемые компоненты своего морского могущества.

До вторжения Военно-морской флот Украины значительно уступал численности Черноморскому флоту и ограничивался небольшим количеством крупных военных кораблей и судов береговой обороны.

В течение всего конфликта Военно-морской флот Украины не мог действовать в Черном море обычным способом. Однако с 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили по меньшей мере 24 российских судна, действующих в Черном море. В частности, они утопили флагман Черноморского флота крейсер "Москва", ранее бывший передовой платформой ПВО.

Согласно данным британской разведки, в результате Черноморский флот России был вынужден переместить все свои основные активы из своей исторической базы в Севастополе в Новороссийск на востоке Черного моря. Российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и сменить районы, в которых они действуют.

"Несмотря на то, что Черноморский флот России ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по Украине в поддержку наземных операций", – указывают в Минобороны Британии.