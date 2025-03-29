Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як Румунія планує посилити свій флот

За інформацією видання, у 2023 році Румунія скасувала угоду з французькою компанією Naval Group, яка мала збудувати для країни чотири військово-морські корвети класу Gowind та провести модернізацію двох фрегатів за 1,2 мільярда євро.

Спочатку реалізація угоди затрималася через юридичні проблеми, а потім сторони не змогли дійти згоди щодо зростання витрат.

Члени Ради проаналізували і схвалили оснащення ВМС Румунії новим військовим кораблем, легким корветом, здатним виконувати в найкоротші терміни безліч місій,

– йдеться в заяві Ради оборони, в якій вона доручила міністерству оборони Румунії розпочати процес закупівлі.

Зауважимо, що наразі ВМС Румунії залишаються найменш модернізованими серед усіх видів збройних сил країни. Країна планує збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП у 2025 році, порівняно з нинішніми 2,2%.

Нагадаємо, що не так давно США передали Нідерландам крилаті ракети Tomahawk, які були успішно випробувані фрегатом HNLMS De Ruyter. Цікаво, що їх передача відбувалася у режимі секретності.