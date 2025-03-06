Румыния предотвратила попытку госпереворота: среди заговорщиков 101-летний генерал

В Румынии шесть человек задержали по подозрению в госизмене и подготовке к свержению конституционного строя. В деле фигурирует в том числе и 101-летний генерал-майор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Члены группировки контактировали с "агентами иностранного государства" и несколько раз ездили в Россию.

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Злоумышленники действовали как структура военного типа и работали с Россией

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT заявило об аресте шести человек по подозрению в госизмене и подготовке государственного переворота. Все они являются членами организации "Команда Влада Цепеша"

По данным следствия, с 2023 года подозреваемые образовали организованную группу "с целью подрыва суверенитета и независимости румынского государства" и вели системную работу для достижения своих целей. В 2024 году к ним присоединился еще один участник.

Участники преступной группировки неоднократно контактировали с агентами иностранного государства, которые находятся как на территории Румынии, так и на территории Российской Федерации,

– отмечают в DIICOT.

Группировка развивалась в стиле структуры военного типа, с руководящими эшелонами (штабом) и исполнительским персоналом, представленным образом подозреваемого по делу, 101-летнего генерал-майора в отставке Раду Теодора, ветерана войны.

Участники группировки приняли меры для проведения переговоров относительно выхода Румынии из НАТО, устранения действующего конституционного строя, роспуска политических партий, создание нового правительства, сформированного членами организации, которые займут министерские должности, устранение всех служащих из государственных учреждений, принятия новой конституции, изменения названия, флага и гимна страны.

Подозреваемые искали единомышленников через соцсети и там же распространяли свой контент.