Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Члени угруповання контактували з "агентами іноземної держави" та кілька разів їздили до Росії.

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Зловмисники діяли як структура військового типу і працювали з Росією

Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму DIICOT заявило про арешт шести осіб за підозрою у держзраді та підготовці державного перевороту. Всі вони є членами організації "Команда Влада Цепеша"

За даними слідства, з 2023 року підозрювані утворили організовану групу "з метою підриву суверенітету і незалежності румунської держави" і вели системну роботу для досягнення своїх цілей. У 2024 році до них приєднався ще один учасник.

Учасники злочинного угруповання неодноразово контактували з агентами іноземної держави, які перебувають як на території Румунії, так і на території Російської Федерації,

– зазначають у DIICOT.

Угрупування розвивалося в стилі структури військового типу, з керівними ешелонами (штабом) і виконавським персоналом, представленим образом підозрюваного у справі, 101-річного генерал-майора у відставці Раду Теодора, ветерана війни.

Учасники угрупування вжили заходів для проведення переговорів щодо виходу Румунії з НАТО, усунення чинного конституційного ладу, розпуску політичних партій, створення нового уряду, сформованого членами організації, які обіймуть міністерські посади, усунення всіх службовців з державних установ, прийняття нової конституції, зміни назви, прапора та гімну країни.

Підозрювані шукали однодумців через соцмережі та там же поширювали свій контент.