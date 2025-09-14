Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы дипломатии Европейского Союза Каи Каллас в соцсети Х.

Смотрите также Хватит 120 самолетов: Европе предлагают принять участие в защите неба над Украиной, – Le Monde

Вечером 14 сентября Кая Каллас опубликовала сообщение, в котором заявила, что нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС.

Такая безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией,

– указала руководительница ведомства ЕС.

Дипломат добавила, что находится в тесном контакте с румынским правительством.

13 сентября 2025 года российский "Шахед" во время атаки на Украину залетел на территорию Румынии. Жителям северной части уезда Тулча в Румынии прислали предупреждение RO-Alert о вероятности падения объектов из воздушного пространства.

По словам президента Украины Зеленского, российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Румыния поднимала авиацию. Дрон сбить так и не удалось. Самолеты сопровождали беспилотник, пока он не исчез с радаров.