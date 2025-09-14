Безрассудная эскалация, – в ЕС резко отреагировали на российский дрон в Румынии
- Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, находясь там почти час.
- ЕС осудил этот инцидент как безрассудную эскалацию, заявив о поддержке Румынии.
13 сентября российский дрон залетел в Румынию и почти час находился в воздушном пространстве страны. В ЕС назвали это безрассудной эскалацией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы дипломатии Европейского Союза Каи Каллас в соцсети Х.
Смотрите также Хватит 120 самолетов: Европе предлагают принять участие в защите неба над Украиной, – Le Monde
Как ЕС реагирует на новое нарушение воздушного пространства Россией?
Вечером 14 сентября Кая Каллас опубликовала сообщение, в котором заявила, что нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС.
Такая безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией,
– указала руководительница ведомства ЕС.
Дипломат добавила, что находится в тесном контакте с румынским правительством.
Что известно о российском дроне в Румынии?
13 сентября 2025 года российский "Шахед" во время атаки на Украину залетел на территорию Румынии. Жителям северной части уезда Тулча в Румынии прислали предупреждение RO-Alert о вероятности падения объектов из воздушного пространства.
По словам президента Украины Зеленского, российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
Румыния поднимала авиацию. Дрон сбить так и не удалось. Самолеты сопровождали беспилотник, пока он не исчез с радаров.
Министр обороны Румынии рассказал, что F-16 были "очень близки" к тому, чтобы сбить БпЛА. Однако дрон летел очень низко, в какой-то момент он изменил направление движения и полетел в Украину.