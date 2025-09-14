Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільниці дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас у соцмережі Х.

Ввечері 14 вересня Кая Каллас опублікувала допис, у якому заявила, що порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС.

Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією,

– вказала очільниця відомства ЄС.

Дипломатка додала, що перебуває в тісному контакті з румунським урядом.

13 вересня 2025 року російський "Шахед" під час атаки на Україну залетів на територію Румунії. Жителям північної частини повіту Тулча в Румунії надіслали попередження RO-Alert про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

За словами президента України Зеленського, російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Румунія підіймала авіацію. Дрон збити так і не вдалося. Літаки супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів.