Безрозсудна ескалація, – у ЄС різко відреагували на російський дрон у Румунії
- Російський дрон порушив повітряний простір Румунії, перебуваючи там майже годину.
- ЄС засудив цей інцидент як безрозсудну ескалацію, заявивши про підтримку Румунії.
13 вересня російський дрон залетів у Румунію та майже годину перебував у повітряному просторі країни. У ЄС назвали це безрозсудною ескалацією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільниці дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас у соцмережі Х.
Як ЄС реагує на нове порушення повітряного простору Росією?
Ввечері 14 вересня Кая Каллас опублікувала допис, у якому заявила, що порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС.
Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією,
– вказала очільниця відомства ЄС.
Дипломатка додала, що перебуває в тісному контакті з румунським урядом.
Що відомо про російський дрон у Румунії?
13 вересня 2025 року російський "Шахед" під час атаки на Україну залетів на територію Румунії. Жителям північної частини повіту Тулча в Румунії надіслали попередження RO-Alert про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.
За словами президента України Зеленського, російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.
Румунія підіймала авіацію. Дрон збити так і не вдалося. Літаки супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів.
Міністр оборони Румунії розповів, що F-16 були "дуже близькі" до того, щоб збити БпЛА. Однак дрон летів дуже низько, в якийсь момент він змінив напрямок руху і полетів до України.