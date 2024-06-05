"С Украиной", но "понимает Путина": основные заявления Трампа во время встречи с Мерцом
Президент США Трамп 5 июня провел совместный брифинг с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Среди других вопросов они обсуждали и войну на Украине.
В частности, Трамп вспомнил о спецоперации "Паутина" и реакцию Путина на нее. Об этих и других заявлениях Трампа, читайте в материале 24 Канала.
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Новые заявления Трампа
Трамп заявил, что прежде чем заключать мирное соглашение, вероятно, придется позволить России и Украине "немного побороться". Он также сравнил российско-украинскую войну со спортом, в частности с хоккеем. Это довольно известная аналогия. Двое детей дерутся, и порой лучше дать им немного подраться. Вы это видите в хоккее, в спорте. Судьи позволяют побороться несколько секунд. Дают немного времени, прежде чем растянуть. И, возможно, это плохо звучит, потому что получается, что мы позволяем это. Но между ними – очень много вражды, Фридрих Мерц заявил, что он согласен с Дональдом Трампом относительно этой войны и "того, насколько она ужасна". По словам политика, сейчас они ищут способы остановить ее как можно быстрее. Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которая сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию. Мы еще вернемся к этой дискуссии позже, чтобы обсудить, как мы можем действовать совместно – европейцы и американцы. Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что является действительно ужасным, Журналист спросил президента США, будет ли он усиливать давление на Россию для приближения мира в Украине. Трамп не смог ответить прямо. Помните, это я завершил "Северный поток-2", который должен был пролегать в Германию. Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же возобновил его, Он добавил, обращаясь к Мерцу, в США "очень много нефти и газа". Президент США надеется, что политики включат это в торговое соглашение. Также Трамп назвал немецкого канцлера "очень хорошим человеком, с которым приятно иметь дело". Он очень замечательный представитель Германии, я думаю, что все, чего мы хотим, это иметь хорошие отношения, остальное же само собой последует за ним очень легко, Президент Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину. Он в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло, если бы он стал президентом в 2020 году. Президент США отметил, что украинцы смогли добраться целей глубоко в России. Из-за этого якобы у Путина не осталось "другого выбора". Это, вероятно, будет неприятно. Мне это не нравится. Я сказал: "Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить". Но, опять же, есть много ненависти, Вы видите двух детей, которые дерутся как сумасшедшие в парке, Трамп заверил, что если Россия выйдет за пределы допустимого, то все будут поражены, насколько жесткой будет реакция США. У меня ни с кем нет дружеских отношений, Трамп заявил, что конечный срок по санкциям против России у него на контроле. Дедлайн – в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится, – и я уверен, вы сделаете то же – тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими – будь то Россия или кто-то другой. Мы будем действовать жестко. Вот и все, Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение по редкоземельным элементам с Украиной. И мы этого хотим. Я, знаете, я за то, чтобы остановить убийства. Действительно, вот за что я выступаю. Это война, которая бы никогда не должна была начаться – ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились, У Трампа поинтересовались, как он оценивает действия Путина после телефонного разговора, который состоялся 4 июня. Он сказал, что Путин "потерпел удар". Он сам наносил удары, поэтому я это понимаю. Но он получил сильный удар. И я не думаю, что он играет в игры, Он добавил, что то, что происходит с Россией и Украиной – "очень печально". Я хотел бы, чтобы это закончилось. Но мы получаем новости, что будут боевые действия. Что-то произошло несколько дней назад, и теперь россияне готовят ответ. И, знаете, это не хорошо. Я недоволен этим. Но я думаю, что в конце концов нам удастся остановить кровопролитие,
– сказал Трамп.
– подчеркнул Мерц.
Трамп не смог ответить на вопрос об усилении давления на Россию
– заявил Трамп.
– подчеркнул американский президент.
Трамп заявил, что отговаривал Путина от ответа на "Паутину"
– заявил Дональд Трамп.
– Трамп о России и Украине в войне.
– Трамп о возможной дружбе с Путиным.
Трамп о санкциях
– сказал он.
Я с Украиной и за то, чтобы остановить убийства, – Трамп
– сказал президент США.
Трамп заявил, что "понимает" Путина после спецоперации "Паутина"
– добавил он.
– заявил Трамп.
Трамп заявил, что прежде чем заключать мирное соглашение, вероятно, придется позволить России и Украине "немного побороться".
Он также сравнил российско-украинскую войну со спортом, в частности с хоккеем.
Это довольно известная аналогия. Двое детей дерутся, и порой лучше дать им немного подраться. Вы это видите в хоккее, в спорте. Судьи позволяют побороться несколько секунд. Дают немного времени, прежде чем растянуть. И, возможно, это плохо звучит, потому что получается, что мы позволяем это. Но между ними – очень много вражды,
Фридрих Мерц заявил, что он согласен с Дональдом Трампом относительно этой войны и "того, насколько она ужасна".
По словам политика, сейчас они ищут способы остановить ее как можно быстрее.
Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которая сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию. Мы еще вернемся к этой дискуссии позже, чтобы обсудить, как мы можем действовать совместно – европейцы и американцы. Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что является действительно ужасным,
Журналист спросил президента США, будет ли он усиливать давление на Россию для приближения мира в Украине. Трамп не смог ответить прямо.
Помните, это я завершил "Северный поток-2", который должен был пролегать в Германию. Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же возобновил его,
Он добавил, обращаясь к Мерцу, в США "очень много нефти и газа". Президент США надеется, что политики включат это в торговое соглашение.
Также Трамп назвал немецкого канцлера "очень хорошим человеком, с которым приятно иметь дело".
Он очень замечательный представитель Германии, я думаю, что все, чего мы хотим, это иметь хорошие отношения, остальное же само собой последует за ним очень легко,
Президент Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину.
Он в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло, если бы он стал президентом в 2020 году.
Президент США отметил, что украинцы смогли добраться целей глубоко в России. Из-за этого якобы у Путина не осталось "другого выбора".
Это, вероятно, будет неприятно. Мне это не нравится. Я сказал: "Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить". Но, опять же, есть много ненависти,
Вы видите двух детей, которые дерутся как сумасшедшие в парке,
Трамп заверил, что если Россия выйдет за пределы допустимого, то все будут поражены, насколько жесткой будет реакция США.
У меня ни с кем нет дружеских отношений,
Трамп заявил, что конечный срок по санкциям против России у него на контроле.
Дедлайн – в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится, – и я уверен, вы сделаете то же – тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими – будь то Россия или кто-то другой. Мы будем действовать жестко. Вот и все,
Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение по редкоземельным элементам с Украиной. И мы этого хотим. Я, знаете, я за то, чтобы остановить убийства. Действительно, вот за что я выступаю. Это война, которая бы никогда не должна была начаться – ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились,
У Трампа поинтересовались, как он оценивает действия Путина после телефонного разговора, который состоялся 4 июня. Он сказал, что Путин "потерпел удар".
Он сам наносил удары, поэтому я это понимаю. Но он получил сильный удар. И я не думаю, что он играет в игры,
Он добавил, что то, что происходит с Россией и Украиной – "очень печально".
Я хотел бы, чтобы это закончилось. Но мы получаем новости, что будут боевые действия. Что-то произошло несколько дней назад, и теперь россияне готовят ответ. И, знаете, это не хорошо. Я недоволен этим. Но я думаю, что в конце концов нам удастся остановить кровопролитие,