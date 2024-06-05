"С Украиной", но "понимает Путина": основные заявления Трампа во время встречи с Мерцом

Президент США Трамп 5 июня провел совместный брифинг с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Среди других вопросов они обсуждали и войну на Украине.

В частности, Трамп вспомнил о спецоперации "Паутина" и реакцию Путина на нее. Об этих и других заявлениях Трампа, читайте в материале 24 Канала.

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Новые заявления Трампа