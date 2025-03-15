"Переходим к военному планированию": Стармер сделал новое заявление о миротворцах в Украине

15 марта состоялся виртуальный саммит "Коалиции желающих", организованный премьером Британии. Кир Стармер подвел итоги встречи по Украине.

Во время общения с журналистами Кир Стармер заявил, что настал момент для "ускорения практической работы", необходимой для продвижения к мирному соглашению. Также он анонсировал встречу европейских военных руководителей в четверг 20 марта, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров

Что сказал Стармер

Стармер подчеркнул, что "коалиция желающих" объединяет партнеров со всей ЕС, а также Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а также поддерживает другие страны, в частности Японию. Поилтик отметил, что сегодня встретилась "большая группа", чем приезжавшая в Великобританию две недели назад на саммит в Ланкастер-хаусе.

Он добавил, что усилия тех, кто поддерживает Украину, должны продолжаться, в частности, обеспечение "непрерывного потока военной помощи" и продление санкций для "ослабления военной машины Путина и принуждения его сесть за стол переговоров".

Премьер Британии отметил, что пора перейти от теоретического обсуждения к военному планированию размещения миротворцев в Украине. По словам Стармера, именно для этого в Британии соберутся европейские военные руководители.

Сейчас тот момент, когда нужно продолжать двигаться к результату, к которому мы стремимся: прекращение убийств, справедливый и длительный мир в Украине и устойчивая безопасность для всех нас,

– отметил премьер.