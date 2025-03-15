Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. Согласно распоряжению президента, в перечень делегации попали четыре чиновника.

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Кто попал в переговорную группу Украины

Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины по достижению справедливого мира. В украинскую делегацию вошли: