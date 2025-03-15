Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. Згідно з розпорядженням президента, у перелік делегації потрапили чотири посадовці.
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Хто потрапив до переговорної групи України
Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для взаємодії з міжнародними партнерами України щодо досягнення справедливого миру. До української делегації увійшли:
- Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;
- Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України;
- Рустем Умєров – Міністр оборони України;
- Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.