Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. Згідно з розпорядженням президента, у перелік делегації потрапили чотири посадовці.

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Хто потрапив до переговорної групи України

Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для взаємодії з міжнародними партнерами України щодо досягнення справедливого миру. До української делегації увійшли: