The Guardian объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин отказались ехать на саммит БРИКС

6 июля, в воскресенье, в Бразилии стартует саммит БРИКС. Лидеры России и Китая присутствовать на мероприятии не будут. Путин, вероятно, опасается ареста по ордеру МУС. Си же пропустит саммит впервые за 12 лет. Вместо него поедет премьер Ли Цян.

Отсутствие руководителей России и Китая на саммите БРИКС может свидетельствовать о том, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую ценность для двух стран-основательниц, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему Си и Путин игнорируют саммит БРИКС

БРИКС, который часто описывают как альтернативу "Большой семерке" для развивающихся стран,, недавно претерпел стремительное расширение. Но в то же время он потерял внутреннюю целостность как идеологическая альтернатива западному капитализму, который олицетворяет G7.

К основателям БРИКС относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но в прошлом году к ним присоединились Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ – страны с разным уровнем экономического развития и неоднозначным отношением к Западу. Такое расширение сместило акцент группировки в сторону автократий, что вызывает беспокойство в Бразилии, ЮАР и Индии.

Бразилия заявляет, что БРИКС – лишь одно из проявлений зарождения нового мирового порядка. Там говорят, что политика Дональда Трампа "Америка прежде всего" будет способствовать отходу от однополярного мира в пользу многополярного. Уже нельзя утверждать, что Европа полностью согласовывает свою политику с США в сфере торговли, безопасности или поддержки демократии. Если раньше существовал единый западный центр силы, то теперь, возможно, их уже два.

Отсутствие лидеров России и Китая может быть на пользу Бразилии – она хочет продвигать тему реформирования глобального управления, не сосредотачиваясь только на критике Запада из-за двойных стандартов по Ближнему Востоку и Украине.

Среди конкретных инициатив саммита: "зеленый" энергетический переход, сотрудничество в сфере вакцин, расширение режима наибольшего благоприятствования на все страны-члены ВТО.

Доктор Кристофер Сабатини из Chatham House считает, что Бразилии будет трудно навязать повестку дня БРИКС. По его словам, даже до расширения группа была неповоротливой.

Он говорит, что несмотря на прежние призывы к расширению Совета Безопасности ООН, Китай всегда блокировал вступление Индии. Обязательства Бразилии по сокращению выбросов углерода также вступают в конфликт с интересами нефтедобывающих экономик – Саудовской Аравии, России и ОАЭ (хотя и сама Бразилия наращивает нефтедобычу, несмотря на публичную риторику по климату).

Индия также выступает против создания единой валюты БРИКС как альтернативы доллару.

И все же отказ Си Цзиньпина приехать кажется странным, учитывая то, что отступление США с позиций глобального лидера открывает Китаю уникальную возможность перехватить инициативу.