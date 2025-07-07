На саммите БРИКС осудили Украину за действия против России

Саммит БРИКС в своей 31-страничной заключительной декларации упомянул о войне в Украине, но лишь "решительно" осудил атаки на российские цели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Бразилии и "Радио Свобода". Там обнародовали декларацию по итогам встречи.

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О чем говорится в декларации

Участники саммита БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро, выразили в итоговой декларации надежду на мирное соглашение в войне между Россией и Украиной путем постоянных дипломатических усилий для этого.

Согласно обнародованной декларации, в заключительном документе страны БРИКС осудили нападения, якобы совершенные на железнодорожную инфраструктуру в России. Хотя там не назвали "виновного", однако очевидно речь идет об Украине.

Мы решительно осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, намеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях России,

– говорится в декларации.

Отмечается, что эти "нападения", которые произошли 31 мая, 1 и 5 июня якобы, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Никакого дополнительного упоминания относительно войны в Украине участники саммита не указали.

К слову, Владимир Путин и Си Цзиньпинь не присутствовали на мероприятии. The Guardian пишет, что их отсутствие может свидетельствовать о том, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую ценность для них.