ЕС не хочет быть заложником одного государства и готовится "решить проблему" Орбана, – Bloomberg

Венгерский премьер Виктор Орбан выступает против предоставления военной помощи и гарантий безопасности Украине для сдерживания России в будущем. Сейчас страны ЕС хотят "решить проблему" с Венгрией и продолжить поддержку Киева.

В четверг, 6 марта, страны Европейского Союза соберутся на экстренный саммит, чтобы обсудить поддержку Украины в войне и безопасность всей Европы в целом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Европа хочет "решить проблему" с Орбаном

Журналисты Bloomberg отмечают, что сейчас ставки как никогда высоки, ведь Европа пытается отреагировать на резкий разворот во внешней политике США и администрации Трампа.

Проблемой на этом саммите, ожидаемо, может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который единственный из европейских лидеров поддержал политику Дональда Трампа. Кроме того, он выступает против продолжения военной помощи и предоставления гарантий безопасности Украине, чтобы страна имела возможность противодействовать возможным новым нападениям России.

Впрочем, ЕС уже принимает меры, чтобы обойти вето Будапешта и сохранить поддержку Украины в войне с российским агрессором. Кроме того, страны хотят нарастить европейскую оборонную промышленность. Как сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтоне, есть планы по налаживанию партнерства между странами, которое может обойти любую внутреннюю оппозицию.

К примеру, некоторые инициативы, о которых уже объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех государств-членов ЕС. Эти инициативы включают 150 миллиардов евро в виде новых займов и предоставление государствам-членам большего финансового пространства для маневра, чтобы тратить на оборону.

Однако официальные лица и дипломаты отмечают, что перед Европой стоит масштабный вызов, который требует более радикального характера, а инициатива Урсулы фон дер Ляйен может перейти к большему пакету. Так, одним из способов была идея собрать еще сотни миллиардов евро за счет общего долга, однако венгерский премьер Виктор Орбан выступил против. В СМИ напомнили, что он неохотно соглашался на это во время пандемии Covid, когда для принятия решения нужна была поддержка всех лидеров.

Председатель Варшавской конференции по безопасности Катажина Писарская отметила, что поиск способа справиться с Орбаном "становится экзистенциальным для ЕС". Она добавила, что в течение ближайших недель ожидает попытки обойти Венгрию путем более усиленного сотрудничества между странами и схемами коалиций.

Сейчас Венгрия – единственная страна, которая выступает против предоставления Украине оружия и гарантий безопасности. Кроме того, только Венгрия вместе с США проголосовала против резолюции ООН, которая осуждает российское полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщили источники Bloomberg, во время закрытой дискуссии представителей ЕС 4 марта Венгрия поставила под сомнение планы финансирования, выразив "фундаментальную обеспокоенность относительно возможности совместного заимствования". В СМИ отметили, что этими действиями Орбан четко дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на чрезвычайном саммите 6 марта.

Самым сложным будет найти способ обойти оппозицию Венгрии. Лидеры планируют привлечь Орбана на свою сторону, но это имеет небольшие шансы на успех,

– говорят чиновники ЕС.

Журналисты добавляют, что в таком случае ЕС не станет заложником одной страны-члена.

В СМИ резюмировали, что для Орбана такое противостояние в ЕС является нормой, несмотря на беспрецедентные финансовые санкции против Венгрии. Журналисты предполагают, что венгерский премьер может снова пойти на компромисс, особенно когда речь идет о расходах на наращивание мощностей по производству военной техники.