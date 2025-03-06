Против был только Орбан: 26 из 27 государств ЕС проголосовали за декларацию в поддержку Украины

Лидеры 26 из 27 государств Евросоюза во время внеочередного саммита в Брюсселе согласовали декларацию в поддержку Украины. Единственным, кто не поддержал это решение, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о декларации, которую не поддержал Орбан

Из-за действия Виктора Орбана декларация не войдет в официальные выводы саммита ЕС, но будет включена в их приложения как документ, "твердо поддержанный 26 государствами-членами".

В тексте декларации содержится поддержка возможного размещения миротворцев в Украине в рамках механизма "Общей политики безопасности и обороны" (CSDP), который позволяет Евросоюзу участвовать в миротворческих миссиях.

Учитывая переговоры по поводу всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, Европейский Союз и его государства-члены готовы в дальнейшем способствовать гарантиям безопасности, в соответствии со своими компетенциями и возможностями, с учетом норм международного права, в частности путем рассмотрения потенциального использования инструментов CSDP,

– говорится в документе.

26 из 27 членов Европейского совета подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Учитывая "новый импульс для переговоров", которые должны привести к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира, большинство стран ЕС отметили, что прекращение огня возможно "только в рамках процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению".

Любое такое соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины, которые помогут предотвратить будущую российскую агрессию, а мир должен базироваться на уважении к независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в документе отмечается, что никакие переговоры по Украине не могут происходить без ее участия и без привлечения Европы.

К слову, в Брюсселе 6 марта состоялся внеочередной саммит Европейского совета, куда прибыли все лидеры ЕС и Владимир Зеленский. Там европейские лидеры обсуждали военную помощь Украине на фоне приостановления поддержки от США.