В частности во время встречи европейские лидеры должны были обсудить финансовые аспекты повышения обороноспособности Евросоюза, привлечения фондов, создания новых. Как пояснил 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, в повестке дня рассмотрение судьбоносных вопросов.

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Европа перебирает лидерство

На внеочередном саммите рассмотрят различные действенные меры, которые могут обеспечить устойчивый мир, прекращения огня, военную помощь. Также планируют обсудить гарантии безопасности и возможность направления миротворческих сил в Украину.

Уже известно, что в Брюсселе находится Президент Украины Владимир Зеленский. Он имел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Сейчас Франция вместе с Великобританией пытаются стать "локомотивом" всех процессов, сыграть лидерскую роль в достижении мира.

Трудно прогнозировать, насколько действенным будет саммит. Скорее всего, он станет площадкой для дискуссий, где многие вопросы будут обсуждать впервые,

– сказал Станислав Желиховский.

Есть надежда, что удастся принять решение, чтобы поддержать Украину в материальном эквиваленте, ведь военная помощь от США приостановлена, а наше государство постоянно нуждается в оружии и боеприпасах.

Украина улучшила свои позиции

Уже прозвучали очень важные заявления. Например, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил что Европа потеряла много времени, но теперь все изменится. Это подтверждают лидеры Франции и Великобритании, потому что понимают, что Россия представляет угрозу и для них.

В этом саммите видят важный, судьбоносный момент, говорят о том, что именно сегодня все изменится. Европа поняла ответственность, которая на ней лежит,

– подчеркнул эксперт-международник.

Со своей стороны Украина уже улучшила свои оборонные возможности, производство различных типов и оружия, боеприпасов. Много всего делается в контексте изготовления дронов, различных беспилотных систем. Также увеличилась поддержка от европейских партнеров.

Европа осознает, что Россия не продвинулась бы так далеко, если бы были приняты своевременные решения. Украине нужны сильные переговорные позиции, возможность проводить контрудары и не отступать на фронте.

Хочется, чтобы внеочередной саммит был максимально продуктивным, а принятые решения – как можно быстрее имплементировали. Ведь впереди много вызовов, которые могут навредить Украине.