Саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины: какая страна не подпишет

В Брюсселе 26 и 27 июня состоится саммит Европейского совета. Во время него лидеры государств Европейского Союза планируют утвердить документ с "мощными месседжами" относительно прогресса Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

В частности, о готовности государства к открытию переговорных кластеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно о документе о переговорах о вступлении Украины в ЕС

На условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный в процессах подготовки к Европейскому совету, сообщил корреспонденту издания, что "мощный" документ о перспективах членства Украины в ЕС подпишут все члены Евросоюза, кроме Венгрии.

Президент Европейского совета (Антониу Кошта – 24 Канал) надеется, что в выводы Европейского совета относительно перспектив вступления Украины в ЕС будут заложены мощные месседжи поддержки для Украины, в частности, по ее готовности к открытию переговорных кластеров,

– сказал европейский чиновник.

Он добавил, что очевидно под документом будет стоять 26 подписей, а не 27. Чиновник отметил, что согласно правилам процедуры расширения, которые действуют в ЕС, любое продвижение на пути к вступлению требует единогласной поддержки государствами-членами.

Однако, даже не имея поддержки со стороны Венгрии, Украина может продолжать переговоры о вступлении на неформальном уровне. По словам собеседника издания, если будет "очень мощный месседж 26 государств", это также даст мандат продолжить работу в неофициальном порядке.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский может принять участие в саммите Европейского Совета в Брюсселе. Во время саммита планируется рассмотреть вопрос финансовой и военной помощи Украине, процесс вступления государства в ЕС, а также обсудить новые санкции против России.