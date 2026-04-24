Большое облегчение, – Туск радуется "первому саммиту ЕС без россиян", намекая на Орбана

В четверг, 23 апреля, на Кипре начался неформальный саммит лидеров ЕС, на котором, в частности присутствует украинский президент Владимир Зеленский. В то же время на встрече отсутствует венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Свое мнение по этому поводу высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

Как Туск прокомментировал новый саммит ЕС?

Дональд Туск в своей новой заметке написал, что неформальный саммит ЕС на Кипре впервые за долгое время "проходит без россиян", намекая на отсутствие Виктора Орбана после его поражения на парламентских выборах.

Встреча Европейского совета. Впервые за годы в комнате нет россиян. Это большое облегчение,

– написал он.

Отметим, что эта двухдневная встреча организована под председательством президента Евросовета Антониу Кошти. В первый день присутствовал Владимир Зеленский, сейчас украинский президент прибыл в Саудовскую Аравию.

Кстати, недавно Дональд Туск для Financial Times заявил, что Россия может стать настоящей угрозой для НАТО уже в ближайшие месяцы. По его мнению, вряд ли США помогут Европе защититься в таком случае.

Какие первые результаты саммита?

Владимир Зеленский сообщал, что в рамках саммит было объявлено об окончательном утверждении финансового пакета для Украины в размере 90 миллиардов евро. Также обсуждали утверждение новых санкций.

"Обсудили также сотрудничество в сфере безопасности. Только совместными усилиями мы в Европе можем бороться против дронов и ракетных угроз. Спасибо Антониу и Урсуле за поддержку", – сообщал президент в телеграмме.

В частности, президент встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, поскольку его страна будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года. Состоялась и встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Почему Туск вспомнил об Орбане и россиянах?