Работа уже ведется: на саммите G7 могут принять важные для Украины решения

Саммит лидеров стран G7 будет проходить с 15 по 17 июня. Там могут принять важные для Украины решения. В частности, относительно снижения цены на нефть. Об этом свидетельствуют определенные факторы.

В частности, говорится о политике США, Саудовской Аравии, ОПЕК, а также ситуацию на рынке нефтепродуктов. Такое мнение 24 Каналу озвучил дипломат и историк Роман Бессмертный.

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"Думаю, что примерно 20 – 40 (долларов за баррель – 24 Канал) будет. Но работа будет проводиться. Это видно по политике и саудитов, и ОПЕК, и США. Общая ситуация на рынке нефтепродуктов диктует это, потому что видно, что бизнес-активность падает", – сказал он.

"Большая семерка" будет принимать решения, однако ожидать каких-то прорывных вещей не стоит. Есть еще важный вопрос – более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в банках Европы и США. Оба решения очень важны.

Вопрос исчез с радаров. Хотя на самом деле эти две вещи примерно равнозначны в нынешней ситуации. Необходимо было работать по всему перечню проблематики. Способы достижения одной и второй цели есть. Другое дело, насколько это политически мотивировано для того же Дональда Трампа. Я имею огромные сомнения относительно того, что он может на это пойти,

– предположил дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила странам "Большой семерки" снизить максимальную цену на российскую нефть, экспортируемую морем, до 30 долларов за баррель. Сейчас ценовой потолок на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Еврокомиссия ранее предлагала снизить цену до 45 долларов за баррель.