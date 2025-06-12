Трамп планирует переговоры с лидерами на полях G7, среди приглашенных – Зеленский, – Белый дом

Президент США планирует двусторонние встречи с иностранными лидерами на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Среди приглашенных лидеров есть также и Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Что известно о встречах Трампа с лидерами на полях саммита G7

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что состоится немало двусторонних встреч между президентом Трампом и другими иностранными лидерами на полях саммита G7 в Канаде.

Однако представитель администрации президента США не уточнили, запланирована ли встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится,

– отметила Левитт.

К слову, президент Владимир Зеленский получил приглашение от премьер-министра Канады принять участие в саммите, который состоится с 15 по 17 июня в Кананаскисе, Канада. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что участие украинского лидера в саммите зависит от ситуации с безопасностью в Украине.