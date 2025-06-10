Сейчас идет процесс организации двусторонних встреч на этих мероприятиях. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

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Украина имеет приглашение на три саммита

По словам представителя МИД, для Украины ключевым является не только участие в саммите НАТО, но и принятие сильных решений.

Для нас как для государства важна наполненность этой встречи. Нам важно, чтобы по итогам саммита был сигнал силы и единства, в том числе по Украине,

– заявил Тихий.

Георгий Тихий отметил, что саммит НАТО невозможен без участия Украины, поскольку война с Россией является основным вызовом безопасности Альянса. Он подчеркнул, что НАТО должно продемонстрировать свою силу, чтобы дать сигнал России о невозможности нападения на них.

В МИД сообщили, когда ждать окончательного решения относительно участия Украины в саммитах.

Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких саммитах проходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем,

– отметил представитель МИД.

Ранее сообщалось при каких условиях Зеленский посетит саммит НАТО. Так, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил сильные конкретные решения, которые уже усиливают нашу оборонную способность. По его словам, Украина четко формулирует свои ожидания и доносит их партнерам.