Об этом сообщает 24 Канал.
Контекст Европа пытается не сорвать саммит НАТО: чем он важен для Украины
Поедет ли Зеленский на саммит НАТО
Как известно, Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО. Но поскольку на мероприятии будет и Трамп, есть опасения, что может произойти новый скандал.
Сибига высказался, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы. Поэтому Украина здесь не сторона-проситель.
Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их непосредственно до наших партнеров,
– сказал он.
К тому же ни одна страна не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО.
Напомним, саммит НАТО состоится 24 – 25 июня в Гааге. Нидерланды примут саммит Альянса впервые.