Об этом сообщает 24 Канал.

Контекст Европа пытается не сорвать саммит НАТО: чем он важен для Украины

Поедет ли Зеленский на саммит НАТО

Как известно, Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО. Но поскольку на мероприятии будет и Трамп, есть опасения, что может произойти новый скандал.

Сибига высказался, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы. Поэтому Украина здесь не сторона-проситель.

Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их непосредственно до наших партнеров,

– сказал он.

К тому же ни одна страна не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО.

Напомним, саммит НАТО состоится 24 – 25 июня в Гааге. Нидерланды примут саммит Альянса впервые.