Про це повідомляє 24 Канал.

Контекст Європа намагається не зірвати саміт НАТО: чим він важливий для України

Чи поїде Зеленський на саміт НАТО

Як відомо, Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО. Та оскільки на заході буде і Трамп, є побоювання, що може статися новий скандал.

Сибіга висловився, що безпека України і євроатлантична безпека неподільні. Тож Україна тут не сторона, яка просить.

Для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході, мають бути відповідні сильні конкретні рішення, які вже зараз посилюють нашу оборонну спроможність. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо наші очікування і доводимо їх безпосередньо до наших партнерів,

– сказав він.

До того ж жодна країна не має права вето щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 24 – 25 червня в Гаазі. Нідерланди приймуть саміт Альянсу вперше.