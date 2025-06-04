Нідерландському інформагентству ANP від джерел, наближених до НАТО, стало відомо, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, інформує "Європейська правда", пише 24 Канал.

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Зеленського запросили на саміт НАТО

Запрошення на саміт НАТО генсек нібито передав президенту України під час зустрічі в понеділок, 2 червня, – після якої Зеленський заявив, що Україну запросили на саміті Північноатлантичного Альянсу.

Вказується, що джерела ANP зазначають, що наразі невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського гаранта.

Співрозмовники ANP наголошують, що очільник уряду Нідерландів Дік Схооф підтримував запрошення Зеленського.

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Трамп візьме участь у саміті НАТО в Гаазі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу повідомила, що Трамп візьме участь в саміті Північноатлантичного альянсу.

"Я можу підтвердити, що він (Трамп – 24 Канал) поїде на саміт НАТО", – заявила журналістам Левітт.

Відповідно до її слів, американський лідер прагнутиме згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону до 5%. З них 3,5% ВВП піде на основну оборону, ще 1,5% – на оборонні витрати в інших сферах (інфраструктура, кіберзахист, цивільна готовність).