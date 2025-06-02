Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського, який повідомив про це під час спілкування з журналістами.

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Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі

Президент України розповів журналістам про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо,

– зазначив він.

Зеленський не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Північноатлантичного альянсу. Однак він повідомив, що очільник МЗС Андрій Сибіга буде говорити зі своїми колегами "щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту".

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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 21 травня повідомляв, що обговорюватимуть на саміті НАТО в Гаазі щодо України.

Так, під час саміту Північноатлантичного Альянсу будуть обговорювати військову підтримку України, щоб переконатися, що вона є в найкращій позиції для продовження боротьби, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.