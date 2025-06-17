Давление на Россию, безопасность на Ближнем Востоке и не только: страны G7 выпустили совместное заявление

Глава канадского правительства Марк Карни представил совместное заявление лидеров стран G7 в соответствии с итогами саммита "Большой семерки" в Кананаскисе. В нем говорится об Украине, Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе и поднимается еще ряд вопросов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

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Совместное заявление стран G7

Лидеры "Большой семерки" собирались на саммит с целью укрепления экономики, повышения безопасности, ускорения цифрового перехода, укрепления партнерских отношений, достижения справедливого и прочного мира в Украине, а также приверженность стабильности на Ближнем Востоке.

Война в Украине

На саммите лидеры G7 выразили поддержку усилиям Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Они признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 полны решимости изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая выделение средств на оборону, а также поддержку восстановления и реконструкции страны.

Ближний Восток

Во время саммита подтверждена приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. Лидеры "Большой семерки" обменялись мнениями о развитии ситуации после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и активной фазы конфликта между Израилем и Ираном.

Кроме этого, они обсудили важность беспрепятственной гуманитарной помощи Газе, освобождения всех заложников и немедленного и постоянного прекращения огня.

В заявлении говорится, что лидеры подтвердили право Израиля на самозащиту и четко заявили, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия.

Безопасность Индо-Тихоокеанского региона

Лидеры подчеркнули важность свободного, открытого, процветающего и безопасного Индо-Тихоокеанского региона. Они обсудили растущее экономическое сотрудничество с регионом. Они подчеркнули важность конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Лидеры обсудили свои постоянные серьезные беспокойства по поводу дестабилизирующей деятельности Китая в Восточно и Южно-Китайском морях, а также важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Они также выразили обеспокоенность по поводу программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

О чем еще говорится в совместном заявлении лидеров G7: