Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на спецзаседании лидеров стран G7.

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Что изменилось в действиях России после возвращения Трампа

Зеленский отмечает, что еще в прошлом году применение ста "Шахедов" за одну ночь "вызвало настоящий шок", однако сегодня удивление вызывает, если за раз Россия использует менее 100 дронов.

Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что даже если Трамп не окажет достаточного давления на Россию, Америка все равно имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников и все они будут нуждаться в сильной защите.

"Нам всем надо и дальше работать вместе – с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что, чтобы заставить Путина закончить войну в Украине, необходимо и в дальнейшем призывать Трампа использовать свое реальное влияние.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия", – отметил украинский лидер.

Напомним, что страны G7 не смогли согласовать совместное заявление по войне в Украине. Причиной этому стало несогласие США.