Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на спецзасіданні лідерів країн G7.

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Що змінилося в діях Росії після повернення Трампа

Зеленський зазначає, що ще минулого року застосування ста "Шахедів" за одну ніч "викликало справжній шок", однак сьогодні здивування викликає, якщо за раз Росія використає менше як 100 дронів.

Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві,

– підкреслив президент.

Він додав, що навіть якщо Трампа не чинить достатнього тиску на Росію, Америка все одно має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників і усі вони потребуватимуть сильного захисту.

"Нам усім треба й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що, аби змусити Путіна закінчити війну в Україні, необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив.

"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", – зауважив український лідер.

Нагадаємо, що країни G7 не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в України. Причиною цьому стала незгода США.