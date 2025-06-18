За словами Зеленського Україні вдалося досягти конкретних рішень щодо підтримки з боку партнерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які результати візиту Зеленського на саміт G7

За інформацією джерел Суспільного, президент України Володимир Зеленський скоротив свою програму візиту до Канади, де відбувається саміт G7. Наразі він повертається додому.

Зеленський підбив підсумки саміту для України.

Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну,

– заявив президент.

Він також додав, що партнери готові не лише вкладатися в оборону України, а й разом відбудовувати її після війни.

Він подякував усім, хто "разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього".