"Велика сімка" так і не оприлюднила спільну заяву щодо України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Спільної заяви G7 щодо України не буде

Лідери G7 намагалися зберегти єдність у питанні підтримки України, попри те, що Трамп залишив саміт достроково для консультацій у Вашингтоні щодо ізраїльсько-іранського конфлікту.

Спершу чиновник Канади повідомили, що план щодо спільної заяви G7 про війну в Україні зірвався через незгоду США. Згодом директорка зі зв’язків із пресою прем’єра Марка Карні Емілі Вільямс заявила, що такого документу взагалі не планувалося.

На саміті Карні оголосив про виділення Україні 2 мільярдів канадських доларів (приблизно 1,47 мільярдів доларів США) військової допомоги та нові фінансові санкції проти Росії. У Telegram Зеленський заявив, що повідомив лідерам G7, що "дипломатія зараз перебуває в стані кризи", і сказав, що їм потрібно продовжувати закликати Трампа "використати свій реальний вплив", щоб змусити припинити війну.

Чи вдалося партнерам змінити думку Трампа щодо України

Попри потужну підтримку з боку Канади, роль США як основного постачальника зброї є ключовою. Зеленський висловив надію на можливу розмову з Трампом про придбання більшої кількості зброї.

Після завершення зустрічі в Канаді, Карні оприлюднив заяву голови G7, де вказано, що лідери підтримали ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання війни.

Вони (лідери G7 – 24 Канал) визнали, що Україна зобов’язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, зокрема фінансові санкції,

– написав Карні.

Цьогорічне головування Канади у G7 дозволяє їй публікувати заяви від імені головуючої країни без обов’язкового погодження з іншими учасниками. Раніше Трамп погодився на окрему заяву щодо ситуації на Близькому Сході.

За словами європейських представників, лідери G7 наполягали на жорсткій позиції щодо Росії. Хоча Трамп не любить санкції, він начебто був відкритий до обговорення тиску на Путіна і можливого схвалення законопроєкту сенатора Ліндсі Грема.

Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо того, що найближчими днями в Америці також будуть прийняті рішення про запровадження подальших санкцій проти Росії,

– сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери G7 узгодили ще шість інших заяв щодо контрабанди мігрантів, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин, лісових пожеж, транснаціональних репресій і квантових обчислень.