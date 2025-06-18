"Большая семерка" так и не обнародовала совместное заявление по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Совместного заявления G7 по Украине не будет

Лидеры G7 пытались сохранить единство в вопросе поддержки Украины, несмотря на то, что Трамп покинул саммит досрочно для консультаций в Вашингтоне по израильско-иранскому конфликту.

Сначала чиновник Канады сообщили, что план по совместному заявлению G7 о войне в Украине сорвался из-за несогласия США. Впоследствии директор по связям с прессой премьера Марка Карни Эмили Уильямс заявила, что такого документа вообще не планировалось.

На саммите Карни объявил о выделении Украине 2 миллиардов канадских долларов (примерно 1,47 миллиардов долларов США) военной помощи и новые финансовые санкции против России. В Telegram Зеленский заявил, что сообщил лидерам G7, что "дипломатия сейчас находится в состоянии кризиса", и сказал, что им нужно продолжать призывать Трампа "использовать свое реальное влияние", чтобы заставить прекратить войну.

Удалось ли партнерам изменить мнение Трампа относительно Украины

Несмотря на мощную поддержку со стороны Канады, роль США как основного поставщика оружия является ключевой. Зеленский выразил надежду на возможный разговор с Трампом о приобретении большего количества оружия.

После завершения встречи в Канаде, Карни обнародовал заявление председателя G7, где указано, что лидеры поддержали инициативы Трампа по мирному урегулированию войны.

Они (лидеры G7 – 24 Канал) признали, что Украина обязалась соблюдать безусловное прекращение огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции,

– написал Карни.

Нынешнее председательство Канады в G7 позволяет ей публиковать заявления от имени председательствующей страны без обязательного согласования с другими участниками. Ранее Трамп согласился на отдельное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

По словам европейских представителей, лидеры G7 настаивали на жесткой позиции в отношении России. Хотя Трамп не любит санкции, он вроде бы был открыт к обсуждению давления на Путина и возможного одобрения законопроекта сенатора Линдси Грэма.

Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом относительно того, что в ближайшие дни в Америке также будут приняты решения о введении дальнейших санкций против России,

– сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры G7 согласовали еще шесть других заявлений по контрабанде мигрантов, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых, лесных пожаров, транснациональных репрессий и квантовых вычислений.