США давят на НАТО для ограничения участия Украины в саммите в Анкаре летом, – СМИ

Соединенные Штаты давят на союзников по НАТО с требованием не допускать формального участия Украины и еще ряда стран в ежегодном саммите Альянса, который должен состояться в июле 2026 года в Анкаре.

Среди стран, которых США не хотят видеть на западе, оказались и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Смотрите также В России выдвинули абсурдное требование к НАТО: как это связано с мирными переговорами

Что означает позиция США относительно саммита?

По мнению собеседников, это свидетельствует о желании Вашингтона рассматривать НАТО исключительно евроатлантическим оборонным союзом и постепенно отказаться от его более широкой роли в урегулировании кризисов и глобальных партнерствах.

Впрочем, согласно обнародованной информации, несмотря на давление американской стороны по этому поводу, Украину и вышеупомянутых партнеров из Индо-Тихоокеанского региона все же могут пригласить на сопутствующие мероприятия, связанных с саммитом.

В то же время сотрудники НАТО предложили отменить публичный форум, речь идет о сопутствующем мероприятии саммита, который обычно собирает лидеров государств, экспертов по обороне и чиновников на дискуссионных панелях и повышает видимость саммита.

Один из собеседников рассказал, что на полях саммита также хотят провести Форум оборонной промышленности НАТО, участников проинформировали, что подобный шаг направлен на сокращение расходов в условиях нехватки ресурсов.

Два дипломата считают, что вышеупомянутое решение также могло быть частично обусловлено давлением Соединенных Штатов, учитывая широкую кампанию Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.

В свою очередь другой дипломат отметил изданию, что подобные шаги очень вредны, особенно тогда, когда Альянс пытается убедить общество в необходимости своей работы и необходимости увеличения оборонных расходов.

Как ухудшились отношения США и Европы?